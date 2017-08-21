Тюменцы стали чемпионами мира по судомоделированию

На чемпионате мира по судомодельному спорту в классах моделей FSR тюменцы выиграли две золотые медали, показав отличные результаты, сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер".

Турнир Jawor FSR-VHO World Championship 2017 проходил с 31 июля по 13 августа в польском городе Явор. В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов из России, Белоруссии, Украины, Гонконга, Китая, Голландии, Польши, Германии, Эстонии, Словакии, Швеции, Чехии и Италии. Согласно регламенту чемпионата мира, турнир является личным соревнованием спортсменов, общекомандный зачет не подводится.

В составе российской сборной выступали четверо тюменцев — учащиеся, сотрудники и спортсмены отделения технического творчества и робототехники ЦНЭТ ДТиС "Пионер" и ЦМИТ "Техноскаут": Леонид Колесов, Глеб Колесов (тренер-спортсмен) и спортсмены Виталий Юккерс и Виталий Самсонов.

В результате представителям Тюменской области удалось завоевать две золотые медали. Леонид Колесов стал чемпионом мира среди юниоров в классе моделей FSR-O-3,5. В этом же классе, но уже во взрослом зачете, первое место занял и Глеб Колесов. Также в копилке сборной России – пятое место среди юниоров в классе моделей FSR-O-7,5, завоёванное Леонидом Колесовым.

"Турнир организован отлично, и соперники очень достойные, сильные. Все проходит в теплой, дружественной атмосфере, во время соревнований спортсмены общаются, обмениваются различными техническими решениями, делятся опытом", — отметил чемпион мира по судомодельному спорту в классе моделей FSR-O-3,5 Глеб Колесов.