Тюменские приставы навестят должников по алиментам перед началом учебного года

Фото: пресс-служба УФССП по Тюменской области

С сегодняшнего дня в Тюменской области начинается мероприятие УФССП "Судебные приставы — детям", приуроченное к началу нового учебного года. В течение оставшегося до него времени судебные приставы, занимающиеся взысканием алиментов, будут работать в усиленном режиме.

"Подготовка ребенка к школе требует немалых затрат, поэтому судебные приставы Тюмени в преддверии 1 сентября активизируют работу с родителями, которые не оказывают помощь своим детям", — пояснили в ведомстве.

Сотрудники службы выйдут в рейды по адресам должников, чтобы проверить их имущественное положение и наложить арест на имущество. Будут проводиться и проверки бухгалтерий организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обстоятельствам из заработной платы должников, активизируется работа по розыску должников и их имущества.