Тюменцам обещают 30-градусную жару

09:45 21 августа 2017
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external.demo1.nabto.com
| Фото: external.demo1.nabto.com

Тюменцев ждет жаркая неделя. По прогнозу виртуальных синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни поднимется до 30 градусов тепла.

Сегодня, 21 августа, температура воздуха днем составит около 23-25 градусов, днем возможен дождь. Во вторник потеплеет до 27 градусов, без осадков. Температура продолжит расти и в среду составит 29 градусов тепла, днем возможен небольшой дождь.

В четверг и пятницу, по предварительному прогнозу, столбик термометра достигнет 30-градусной отметки, осадков в эти дни не ожидается. В выходные температура пойдет на спад – до 23 градусов тепла, пройдут дожди.

Теги: прогноз погоды
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