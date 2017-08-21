Тюменцам обещают 30-градусную жару

Тюменцев ждет жаркая неделя. По прогнозу виртуальных синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни поднимется до 30 градусов тепла.

Сегодня, 21 августа, температура воздуха днем составит около 23-25 градусов, днем возможен дождь. Во вторник потеплеет до 27 градусов, без осадков. Температура продолжит расти и в среду составит 29 градусов тепла, днем возможен небольшой дождь.

В четверг и пятницу, по предварительному прогнозу, столбик термометра достигнет 30-градусной отметки, осадков в эти дни не ожидается. В выходные температура пойдет на спад – до 23 градусов тепла, пройдут дожди.