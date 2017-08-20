Тюменские театралы выступили на международном фестивале в Чехии

Актёры тюменской театральной студии "Тишина" вернулись с гастролей из чешского города Гронов. 10 августа тюменцы с успехом показали спектакль "Ревизор" на 87-ом фестивале "Йирискув Гронов", который проходил с 4 по 12 августа, пишет "Мой портал".

На фестивале были представлены и музыкальные, и выставочные направления, но всё главный ориентир "Йирискув Гронов" – это театр. Тюменцы представили спектакль-фантасмогорию по мотивам одноимённой пьесы Н. В. Гоголя "Ревизор".

"У этой постановки есть удивительное свойство, когда показываешь во многих городах России, люди смеются абсолютно над разным: где-то над текстом, а где-то над визуальным воплощением. А в Чехии люди смеялись практически надо всем. Видимо кто-то понимал язык, а кому-то был ближе язык телодвижений или забавляли сами обстоятельства, в которые попали герои этого спектакля. В Гронове зрители не стеснялись своих эмоций", – рассказывает актёр театральной студии "Тишина" Илья Титов.