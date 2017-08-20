Популярные тюменские блогеры сыграют в квест

Первый городской блогер-квест пройдет в Тюмени. В него сыграют участники проекта "Культурица": пять известных тюменских блогеров, чье количество подписчиков превышает 4000 человек, пишет "Мегатюмень".

Популярные в соцсетях тюменцы с помощью жеребьевки выберут городской район и 29 августа исследуют его по пяти направлениям: "Городские легенды", "Городская еда", "Городские сообщества", "Городские места и события" и "Городское искусство". В течение одного дня участники будут вести прямые трансляции в своих аккаунтах, делать фото, снимать видео и делиться этим со своими подписчиками.

После прохождения тюменской версии квеста, каждый из блогеров отправится в одну из пяти стран-участниц, где их ждет подобный квест, но уже на территории СНГ. В течении пяти дней участники будут тестировать культурное пространство Белграда, Баку, Минска, Астаны и Софии.

Распределять тюменских блогеров по странам будут с помощью онлайн голосования, которое запустится 1 сентября. Суть проекта "Культурица в том, что каждая страна-участник отправляет и принимает блогера, который будет выполнять задания по заявленным темам и публиковать результаты своих дней. А за культурное насыщение будут отвечать сообщества принимающих стран. Иностранные блогеры будут исследовать культурную среду Тюмени с 5 по 12 сентября.