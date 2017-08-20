Тюменский писатель поделился воспоминаниями о Зоте Тоболкине

Встреча с главным редактором литературно-краеведческого альманаха "Врата Сибири", членом Союза писателей России Леонидом Ивановым состоялась в Заводоуковской Центральной библиотеке имени З.К. Тоболкина.

Беседа прошла в рамках цикла мероприятий "Вспоминая Зота", поэтому первые вопросы были связаны с Зотом Тоболкиным. Леонид Иванов рассказал, как он познакомился с писателем, чему научился у него и за что ценил его творчество, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Также Леонид Иванов ответил на множество вопросов о профессиональной деятельности, своих увлечениях, о творческих планах и проектах. Он представил одну из своих последних книг – "Охотничий сезон", за которую был удостоен Всероссийской литературной премии им. Г.Д. Гребенщикова "Белуха".

Члены литературного клуба "Литмотивы", работающего на базе библиотеки, прочли стихи собственного сочинения. После завершения встречи читатели еще долго не расходились, брали автографы, делали фото на память с тюменским гостем.