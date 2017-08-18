Специалисты центров занятости помогают молодым тюменцам в выборе профессии

Работа по профессиональной "навигации" успешно ведется на площадках "Job-библиотека" и "Job-кафе", созданных на базе городских и районных библиотек и кафе. Среди посетителей - школьники и их родители, студенты, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, многодетные родители, безработные граждане, пенсионеры.

Как сообщили в пресс-службе департамента труда и занятости населении Тюменской области, на площадках во время неформальных встреч участники проходят деловые игры, квесты, тренинги. Участвуют в диалогах,

дискуссиях, практикумах и других мероприятиях, помогающих разобраться в вопросах выбора профессии, формировании профессионального портфолио и карьеры.

В ближайшее время в районной центральной библиотеке села Исетское пройдет встреча "Познай себя" с выпускниками Агротехнологического колледжа. А в социально-творческом объединении "Досуг" Казанского района молодежь примет участие в деловой игре "Путь к успеху".

Специалисты центров занятости помогают не только определиться с профессией, но и знакомят с современными требованиями рынка труда, особенностями написания резюме, прохождения собеседования при приеме на работу.

Подробнее о мероприятиях "Job-библиотека" и "Job-кафе" можно узнать на интерактивном портале департамента труда и занятости Тюменской области.