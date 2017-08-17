В тобольском музее представлена фотовыставка об уникальности сибиряков

Уникальный фотопроект "Сибиряки" представлен в тобольском музее управления Сибирью - Дворце Наместника в Тобольске. Жители и гости города смогут увидеть работы молодых тюменских авторов до 31 августа.

Выставка является результатом колоссальной по масштабам работы фотографа Аси Добровольской и координатора проекта Лидии Сысоевой и представляет собой документальное исследование этнокультурной среды народов, проживающих на территории Югры, Ямала и юга Тюменской области. Для ее создания экспедиция преодолела 16 тысяч километров, 450 рек и ручьев, посетив казахов, татар, мордовцев, коми-зырян, бурят, чувашей, евреев, корейцев, вайнахов, ханты, множество других народов называющих себя сибиряками, сообщили в пресс-службе Тобольского музея-заповедника.

Проект настолько уникален, что неоднократно привлекал внимание зарубежной прессы: часть фотосерии о староверах Урала была опубликована в газете "Times" летом 2016 года. В одном из номеров журнала "New times" фотопроекту "Сибиряки" было отведено целых шесть страниц. Фотосерия "Живущие по солнцу" открывает цикл материалов о проекте в бортовом журнале "Уютное небо" авиакомпании Utair. Проект завоевал 11 призовых мест на Всероссийских конкурсах, в том числе на Дельфийских играх стран СНГ (фотограф Ася Добровольская является призером Дельфийских игр России и стран СНГ 2015 года).