11 тысяч тюменских водителей, не пропускавших пешеходов, привлекли к ответственности

10:20 17 августа 2017
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pixabay.com

В Тюменской области усилили контроль на пешеходных переходах, где до этого регистрировались дорожные аварии. В мероприятиях участвуют автоинспекторы, волонтеры, внештатные сотрудники полиции и дружинники. 

Неутешительной статистикой делятся в областной ГИБДД: с начала года на тюменских дорогах произошло 73 наезда на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, 5 человек погибли, 70 ранены, в том числе погиб один ребенок, 23 несовершеннолетних получили травмы.

"В преддверии начала нового учебного года мы предпримем все необходимые меры, чтобы напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения ПДД при проезде пешеходных переходов", — отметил руководитель Госавтоинспекции области Михаил Киселев.

Добавим, что к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходам привлечены порядка 11 тысяч тюменских водителей.

Теги: ГИБДД , пешеходы , ДТП
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