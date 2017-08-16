Для юных тюменцев в трудной жизненной ситуации собирают портфели и канцелярию

В преддверии учебного года в областном центре проходит благотворительная акция "Собери ребенка в школу". До 23 августа горожане могут принести в центр "Дзержинец" (ул. Орджоникидзе, 56/2, 3 этаж и ул. Ватутина, 6) необходимые для учебы вещи — школьную одежду, обувь, портфели, сумки для обуви, канцелярские товары. Собранные вещи будут переданы детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Акцию проводит городской департамент по спорту и молодежной политике совместно с прокуратурой и УМВД России по городу Тюмени.