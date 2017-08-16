Стали известны имена победителей конкурса "Гордость Тюменской области"

В Тюмени наградили победителей областного общественного конкурса "Гордость Тюменской области – 2017" и победителей конкурса среди детских и молодежных социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения государственной поддержки в форме субсидий из бюджета Тюменской области. Торжественное мероприятие состоялось 15 августа.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, открывая торжественное мероприятие, сообщил, что активной и целеустремленной молодежи в регионе с каждым годом становится все больше, а реализация социально значимых проектов помогает открывать новые имена и таланты.

"Правительство Тюменской области всегда стремится оказывать достойную поддержку инициативам и идеям талантливой молодежи", - заявил Сергей Михайлович.

Награждение победителей конкурса "Гордость Тюменской области-2017" проходило по различным номинациям. Среди заслуг молодых людей есть и социально-значимые, спортивные, научные достижения, а в номинации "Верность долгу" были награждены сотрудники 32-ой противопожарной службы, спасшие женщину из горящего дома и оказавшие первую медицинскую помощь еще до приезда врачей, сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер".

Так, "Гордостью Тюменской области" в номинации "Здравоохранение" стала врач-стажер хирургического отделения Областной клинической больницы №2 Екатерина Пономарева, в номинации "Наука" - директор ООО "Научно-производственная компания "Техойл" Владимир Копырин, в номинации "Культура" - педагог-организатор Прииртышского сельского дома культуры Тобольского района Татьяна Райт, в номинации "Спорт" - заслуженный мастер спорта России по биатлону Ирина Старых, в номинации "Производство" - аспирант Тюменского индустриального университета Лев Максимов, в номинации "Политика" - председатель тюменской региональной общественной организации "Молодежная атмосфера" Дарья Петрова. Награду в номинации "Добровольчество" получила специалист по работе с молодежью автономного учреждения "Культура и молодежная политика" Исетского района Дарья Иванова, в номинации "Руководитель" - председатель комитета по молодежному предпринимательству регионального отделения "Опора России" Сергей Линкевич, в номинации "Предприниматель" отличился индивидуальный предприниматель Дмитрий Петрулев, в номинации "Верность долгу" сотрудник 32 отряда противопожарной службы Артур Артюхов, в номинации "Подвиг" отметили инспекторов дорожно-патрульной службы из Ишима Романа Фоминцева и Артема Алексеева, в номинации "Образование" победу присудили студентке Ишимского педагогического института Надежде Дереча. Заслуги победителей конкурса будут занесены в "Золотую книгу молодёжи Тюменской области".

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Отметим, в этом году на конкурс было подано 130 заявок со всего региона от молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет.

Также 15 августа наградили победителей конкурса среди детских и молодежных социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения государственной поддержки в форме субсидий из бюджета.

В этот раз субсидии получили 11 проектов, а всего на протяжении 10 лет уже были реализованы более 150-ти проектов разной направленности, в числе которых: патриотическое воспитание, толерантность, помощь нуждающимся, семейные ценности и т.д .