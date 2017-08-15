Известные тюменцы в рамках проекта ОНФ расскажут школьникам удивительные факты о России

Акция "Урок – моя Россия" пройдет в тюменских школах 1 сентября. Известные тюменцы расскажут ребятам интересные факты о России и родном крае, а также поделятся историями своего успеха. Организатором акции выступает Общероссийский народный фронт.

"Идея акции состоит в том, чтобы перед детьми и подростками выступили известные в городе или регионе люди, выпускники данных школ. Спикеры могут рассказать историю своей самореализации, поведать о подвигах земляков, а также в увлекательном формате преподнести историю государства или родного края", – рассказал сопредседатель ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин.

Встреча по длительности не превысит стандартного урока – 40–45 минут.

"О том, что важно знать историю своей Родины, сегодня мы говорим много и часто. Немало и делается для того, чтобы донести до подрастающего поколения эту информацию, интересно ее преподнести. Но также важно для детей видеть достойные примеры из жизни, знакомиться и общаться с людьми, которых взрастил наш край. Их жизненный опыт может зажечь в сегодняшних школьниках стремление к развитию и уважение к малой родине", – отметила сопредседатель ОНФ Тюменской области, ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольга Ройтблат.

В рамках подготовки к акции ОНФ "Урок – моя Россия" Ольгой Ройтблат разработаны методические рекомендации для общеобразовательных учреждений.

Материалы ориентированы на оказание методической помощи педагогам общего и дополнительного образования. В основе рекомендаций концептуальные, содержательные, методические и технологические подходы к проведению уроков по выбранной тематике.

Ежегодно в общеобразовательных организациях в рамках Дня знаний, который официально отмечается в России с 1984 года, проводятся тематические классные часы, встречи, круглые столы, посвященные памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным датам и событиям.

Предлагаемые темы урока:

Россия – страна возможностей (истории успеха и/или самореализации)

Россия – моя Родина (истории подвигов)

Россия – моя малая Родина (история региона/города/края).