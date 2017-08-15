В Тюмени развернется борьба с серой почтой

Тюменский филиал Почты России переходит на единую онлайн-систему франкирования для борьбы с "серой" почтой. К системе успешно подключены шесть новых высокопроизводительных франкировальных машин, установленных в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

Как пояснили в пресс-службе УФПС Тюменской области, с 1 февраля 2018 года все применяемые в стране франкировальные машины должны быть подключены к единому серверу Почты России, что позволит дистанционно контролировать отправку письменной корреспонденции и более эффективно бороться с пересылкой "серой" почты, то есть неучтенной и неоплаченной письменной корреспонденции. Потери Почты России от нее составляют несколько миллиардов рублей в год. Значительная часть этого объема приходится на поддельные франкировальные оттиски.