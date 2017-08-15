Московских туристов восхитило зодчество Ялуторовска

В прошедшую субботу в Ялуторовске побывали гости Москвы и Подмосковья. Группа под руководством Павла Пилихина, потомка знаменитого маршала Советского Союза Георгия Жукова, прибыла из Тобольска, перед этим посетив Тюмень, Кунгур, Пермь и другие города с их уникальными природными и историческими местами.

С дороги дальней, активной по содержанию, гости очутились в атмосфере тишины и благости - в историко-мемориальном доме М.И. Муравьева-Апостола на театрализованной экскурсии. Мария Константиновна Муравьева-Апостол (роль исполняла заведующая историко-мемориальными домами И.В. Петелина) радушно всех встретила, угостила кофе и поведала о жизни декабристов в сибирском городе.

По завершении мероприятия в искренне теплой обстановке гость из Подмосковья Евгений Зенин виртуозно исполнил фрагменты музыкальных произведений русских классиков. Кстати, Зенин –личность известная в музыке. Когда-то, более 20 лет назад, он начинал музыкальную карьеру в одной группе с Валерием Сюткиным.

Музыка наполнила сердца посетителей радостью, и на этой волне Пилихин вручил директору музейного комплекса Л.В. Раевской изданные Лыткаринским музеем книги. И оказалось: известные исторические персонажи, проживавшие в XIX в. в Лыткарино, тесно связаны с ялуторовскими декабристами.

Росчерком пера одного из членов Следственной комиссии по делу декабристов А.И. Чернышева на судьбах многих был поставлен крест. Такова была его служба, присяга, данная на верное служение Государю. С 1832 г. по 1852 г. был военным министром, в 1948 году занял пост председателя Государственного совета. Он служил верой и правдой государю, родине, с честью исполнял свой долг. В его усадьбе сегодня располагается историко-краеведческий музей. Именем Чернышева гордятся лыткаринцы. В Сибири декабристы несли свет в просветительской деятельности и указывали направление общественного развития. Декабристами гордятся ялуторовчане.

Пребывание гостей завершали экскурсии в краеведческом музее и по городу. В зале археологии и этнографии, рассказывающем о древней истории города и края, с макета сибирской крестьянской усадьбы не спускали восхищенных взглядов. Но удивились, узнав, что баня при таком крепком хозяйствовании, топилась, что называется, по-черному. В узорах наличника, датируемого XIX в., москвичи усмотрели барочные мотивы. С этим нельзя не согласиться, так как переселенцы, осваивавшие Сибирь на протяжении веков, являлись выходцами из центральной России и носителями традиций церковного зодчества. Некоторые элементы и приемы, в том числе сибирского барокко, они перенесли на домовую архитектуру.

Много восхитительных эмоций у столичных туристов вызвали памятники старины, ухоженные улицы и скверы города.