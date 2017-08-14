В Тюменской области буян, пригрозивший соседке убийством, понес уголовную ответственность

К ограничению свободы суд приговорил жителя Казанского района, размахивавшего ружьем перед односельчанкой.

Женщина вышла поработать в огород и на границе с другим участком увидела соседа, который что-то кричал и активно жестикулировал. Она подошла поближе и спросила, что у него произошло. Мужчине ее интерес не понравился. Он направил в ее сторону ружье, пригрозив убийством, и один раз выстрелил в воздух.

"Его действия суд квалифицировал по статье 119 как угрозу убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, а также по статье 222 УК РФ как незаконное хранение боеприпасов", — сообщает пресс-служба Казанского районного суда.