ГИБДД: с начала года в регионе пешеходы спровоцировали больше сотни аварий

В Тюменской области около 22 тысяч пешеходов привлекли к ответственности за нарушения ПДД в этом году. Большинство нарушений пришлись на Тюмень.

За это время жители области спровоцировали 138 ДТП, в которых погибли 16 человек, 124 получили ранения. Как правило, гибли сами пешеходы.

Как отмечают в областной автоинспекции, тюменцы выбегают на дорогу, переходят проезжую часть вне пешеходных переходов, движутся по проезжей части загородных дорог в темное время суток без световозвращателей, что влечет аварийные ситуации.

"Каждого нарушителя инспекторы дорожно-патрульной службы проверяют по базам данных. Если гражданин уже попадался за переход в неположенном месте, выписывают штраф 500 рублей, но большинству пешеходов хватает и одного предупреждения. У каждого нарушителя всегда есть оправдание перед автоинспектором: торопился, болят ноги, далеко до перехода, опаздывает на автобус", — рассказывают в пресс-службе ГИБДД.