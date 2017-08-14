ГИБДД: с начала года в регионе пешеходы спровоцировали больше сотни аварий

В Тюменской области около 22 тысяч пешеходов привлекли к ответственности за нарушения ПДД в этом году. Большинство нарушений пришлись на Тюмень.
За это время жители области спровоцировали 138 ДТП, в которых погибли 16 человек, 124 получили ранения. Как правило, гибли сами пешеходы.
Как отмечают в областной автоинспекции, тюменцы выбегают на дорогу, переходят проезжую часть вне пешеходных переходов, движутся по проезжей части загородных дорог в темное время суток без световозвращателей, что влечет аварийные ситуации.
"Каждого нарушителя инспекторы дорожно-патрульной службы проверяют по базам данных. Если гражданин уже попадался за переход в неположенном месте, выписывают штраф 500 рублей, но большинству пешеходов хватает и одного предупреждения. У каждого нарушителя всегда есть оправдание перед автоинспектором: торопился, болят ноги, далеко до перехода, опаздывает на автобус", — рассказывают в пресс-службе ГИБДД.
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