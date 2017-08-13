В День области жителей районов ждут состязания и народные гулянья

В муниципальных районах Тюменской области отмечают День рождения региона. Спортивные, торжественные и культурно-массовые мероприятия, посвященные 73-летию со дня образования области, растянулись на весь август.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в Омутинском районе уже завершились турниры по пляжному волейболу, уличному баскетболу, настольному теннису, шахматам, легкоатлетический кросс "Здоровье". Юные спортсмены поучаствовали в состязаниях по мини-футболу среди дворовых команд и спортивном квесте.

Воспитанники Винзилинской детской школы искусств "Мечта" в рамках праздника пригласили гостей на музыкальную гостиную "Волшебный мир музыки" и провели конкурс рисунков на асфальте. Самодеятельные артисты из Новотарманска организовали концертную программу "Тюменские просторы".

В селе Омутинском 12 августа прошел конкурс с говорящим названием "Наше варенье – достойно восхищения". В День образования Тюменской области 14 августа и после него запланировано еще много других праздничных событий: выставки, концерты, театрализованные представления, конкурсы, игровые программы и т.д.