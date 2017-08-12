Тюменские подростки знакомятся с профессиями в летних лагерях

Более 200 человек в июле стали участниками акции "Летний лагерь – территория профориентации", которая проходит на загородных базах отдыха детей и подростков Тюменской области. Профориентационные мероприятия проходили при участии специалистов Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

Организаторы приготовили для ребят увлекательную игру "Человеческий фактор", которая проходит в формате популярной игры "Мафия". С помощью игры участникам предстояло понять, что успешность на рынке труда зависит как от профессионализма, так и от простых человеческих качеств: умения принимать решения и отстаивать свою позицию в разных трудовых ситуациях. Подросткам были предложены ситуативные примеры, где каждый мог высказать свою точку зрения на проблему и выбрать, как он поступит в той или иной рабочей ситуации.

Психологи профцентра ответили на вопросы о том, какую же все-таки выбрать профессию, что делать, если его мнение и мнение родителей о будущей профессии отличаются, как стать успешным и востребованным, пишет "Мегaтюмень".

Также участники акции принимали участие в мастер-классах, где каждый смог "примерить" себя различные роли. Например, пробовали себя в роли медицинского работника, поставив внутримышечную инъекцию и сделав искусственное дыхание утонувшему человеку на реанимационном тренажере. Мальчишки смогли пострелять из автомата, а девочки своими руками сделали модные очки.

