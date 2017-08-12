Тюменские книгоиздатели отправятся на международную выставку в Ашхабад

XII Международная книжная выставка-ярмарка пройдет в Ашхабаде с 16 по 18 августа. В ней примут участие книгоиздатели из 20 государств, в составе российской делегации будут и тюменцы.

Делегация из России подготовила обширную программу, в которой нашли отражение Год экологии, 100-летие Российской книжной палаты, 300-летие Астраханской губернии в составе России, а также спорт и олимпийское движение. Посетители стенда смогут не только изучить выпущенные книги, но и пообщаться с представителями издательств из разных регионов. Делегатом от Тюменской области выступит издательство Тюменского государственного университета. Вся литература, которая будет демонстрироваться российской делегацией на выставке-ярмарке в Ашхабаде, будет передана в Туркменскую государственную издательскую службу, пишет "Тюменская oбласть сегодня".