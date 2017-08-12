Тюменцам расскажут о современном театре и создании клипов

Встречи в рамках проекта "Неформат" будут проходить в тюменском Медиаполисе 16 и 27 августа. Спикерами выступят Богдан Янсен и Данил Чащин. Начало в 18:00.

Как сообщили организаторы встреч, Богдан Янсен закончил New York Film Academy в Лос-Анжелеском кампусе, прошел стажировку и работал в двух продакшнах: первый специализируется на создании клипов, вторая – документалистики. Почти четыре года Богдан снимал или участвовал в более чем 50 продакшнах в Лос-Анжелесе.

Другой спикер, Данил Чашин, расскажет гостям Медиаполиса о современном театре: что происходит после окончания актёрского вуза, какова сценическая жизнь изнутри.

Зарегистрироваться на предстоящие встречи можно на официальном сайте, участие бесплатное, пишет "Мoй портал".

