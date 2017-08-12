Тюменцам напоминают о правилах оформления необычных сувениров из-за рубежа

Специалисты напоминают тюменцам о риске привезти из Вьетнама и Таиланда запрещенные в России сувениры. Необычные презенты могут оказаться представителями дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Например, в 2016 году тюменцы пытались провести через таможню чучело королевской кобры и сиамского крокодила.

Как рассказал начальник отдела административных расследований Тюменской таможни Александр Решетников, подобные нарушения выявляются в основном в воздушном пункте пропуска аэропорта "Рощино", где расположен таможенный пост.

"Существует международная конвенция о торговле представителями дикой флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения. Как показывает практика, с таких направлений как Вьетнам и Таиланд граждане приобретают себе в качестве сувениров чучела животных, которые, как потом выясняется, включены в Красную книгу", - прокомментировал эксперт.

Все товары, к которым применяются запреты и ограничения, подлежат обязательному письменному декларированию. Если таможенная пассажирская декларация не заполнена, то наступает административная ответственность. Поэтому при покупке чучела какого-то экзотического животного следует запросить разрешительный документ. Это может быть сертификат или удостоверение, подтверждающее, что страна позволяет вывезти и привезти в Россию такой товар.

По словам Александра Решетникова, если страна, из которой выезжает турист, разрешила вывоз экзотического товара, то это еще не означает, что сувенир можно будет гарантировано провезти в Россию: законодательство может различаться. Получить необходимые консультации можно в правовом отделе тюменской таможни бесплатно, пишет ИА "Тюменская линия".