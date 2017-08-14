Порассуждать о гениях современности приглашают тюменцев

Международный интеллектуальный проект CreativeMornings вновь пройдет в Тюмени 18 августа. Тема этого месяца – гениальность.

Все желающие соберутся за чашечкой кофе, чтобы послушать лекцию от представителя креативных индустрий на актуальную тему. Встречи проходят бесплатно, пишет "Мой портал". В качестве спикера выступит руководитель продюсерского центра "Баzа" Андрей Зубов. Сам Андрей обозначил тему своего выступления как "Я ни разу не встречал гения".

"Я слышал про гениев много легенд, но в основном в прошедшем времени. Мы читаем про них книги и удивляемся их открытиям. А кто гений современности? Как выделить его из толпы? О чем говорить и как строить с ним работу? Мне интересно поговорить на эти темы, потому что у нас в творчестве все ищут своего гения и гения в себе. А чтобы получить какие-то ответы, нужно задать много вопросов", – говорит Андрей Зубов.

Мероприятие начнется 8:30 в Медиаполисе.