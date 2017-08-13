ВИЧ-поезд прибудет в Тюмень в конце августа

Передвижной центр по профилактике ВИЧ прибудет в Тюмень 24 августа. В этот день в городе пройдет ряд мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ, пишет "Тюменская область сегодня".

"ВИЧ-поезд" путешествует по городам, имеющим неблагоприятную ВИЧ-обстановку. В нем можно сдать экспресс-тест, получить консультацию специалистов, и полезную информацию, которая поможет уберечься от опасной инфекции.

7 июля поезд стартовал из Владивостока. Впереди – акции в Кемерово, Омске, Нижневартовске и Тюмени. Затем поезд отправится на запад. Последним городом в списке станет Санкт-Петербург в октябре 2017 года.

Акция, проходящая на всем протяжении Транссибирской магистрали, организована Министерством здравоохранения совместно с РЖД.