Тюменский драмтеатр ищет главного режиссера

Тюменский театр драмы ищет главного режиссера и актера. Как пишет ИА "Тюменская линия", вакансия главного режиссера свободна уже шесть лет, спектакли ставят приглашенные гости.

По словам директора Тюменского театра драмы Сергея Осинцева, театр должен иметь своего творческого лидера: человека, который будет определять концепцию, его жизнь и направление. К новому 160 сезону в репертуаре Тюменского театра драмы скопилось три аншлаговых спектакля: "Ханума", "Ромео и Джульетта" и "С любимыми не расставайтесь". Такие работы, которые можно отправить на фестивали, интересны театру.

Сергей Осинцев считает, что многое зависит от возможности режиссера совладать с труппой. В пример он поставил режиссуру Александра Баргмана. Последний спектакль режиссера "С любимыми не расставайтесь", который выпустили в ноябре 2016 года, стал самым обсуждаемым в Сети. Успех режиссерской работы театралы связывают в слаженности работы с коллективом.

В юбилейном сезоне театр пригласил поставить спектакль тюменца, работающего сейчас в Москве, режиссера Данила Чащина. Сейчас он активно ставит в театрах России спектакли, рассказал директор театра. Руководство театра ведем с ним переговоры о постановке на большой сцене на следующий сезон.

Удачным кадровым приобретением театра в 159 творческом сезоне стала актриса Дарья Терешина – выпускница актерского отделения Тюменского государственного института культуры. Джокером сцены стал новоиспеченный артист тюменской драмы Игорь Гутманис, закончивший Екатеринбургский театральный институт. В 2017 году театр примет еще одного актера Сергея Канаева. Выпускник Тюменского государственного института культуры возвращается из Омска, где служил в драмтеатре.