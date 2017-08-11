"Дом Пионеров" поможет укрепить корпоративный дух

Гостиничный комплекс-музей "Дом Пионеров" предоставляет уникальную возможность проведения корпоративов в стиле комсомольских собраний. Советский антураж и атмосфера пионерии возвратят в уютный мир воспоминаний о детстве и помогут ещё сильнее сплотить любой коллектив.

"Дом Пионеров" располагает всем необходимым для организации корпоративных мероприятий на самом высоком идейно-художественном уровне. К услугам гостей – шикарный ресторан на 55 посадочных мест с европейской кухней в традициях лучших советских ресторанов. Для проведения тренингов, семинаров и других официальных мероприятий предусмотрен конференц-зал, оборудованный необходимой техникой.

На территории комплекса можно провести стилизованный корпоративный праздник, пикник или спортивные соревнования с атмосферой "Всегда готов!". Оригинальный подход к организации мероприятия для сотрудников будет способствовать укреплению корпоративного духа и приобретению полезных навыков, улучшению атмосферы коллектива и сплочению команды.

Гостиничный комплекс расположен в экологически чистом пригороде, в сосновом бору на берегу реки Пышма. Чистый свежий воздух и живописные виды природы гарантированы в любое время года. Летом посетителям гостиничного комплекса доступны все виды развлечений на воде, включая рыбалку, купание, катание на лодке и катамаране. Зимой – традиционные лыжи. Можно попробовать свои силы в популярных советских настольных играх: шашки, шахматы, нарды. Есть также бильярд и настольный теннис.

Но самое главное – изобилие атрибутики советской пропаганды и быта. "Дом Пионеров" представляет собой Музей советской эпохи. Собранные здесь артефакты советской культуры, многочисленные скульптуры, элементы повседневной жизни пионера и комсомольца – всё это помогает почувствовать себя моложе, сильнее, энергичнее, позволяет окунуться в атмосферу трудовой солидарности и вспомнить лучшие традиции советских коллективов.

Гостиничный комплекс-музей "Дом Пионеров" расположен по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 27 км. Ялуторовского тракта, стр. 1/1. Оформить заказ на проведение мероприятия можно по телефону: +7 (3452) 21-88-99. Подробная информация о "Доме Пионеров" - на сайте.