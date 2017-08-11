Ишим всех зовет на фестиваль Золотого карася

Семейный гастрономический фестиваль "Золотой карась" в Ишиме пройдет впервые.

Гостей будут ждать в спортивно-туристическом комплексе "Красная Горка" 12 августа с 6:00 до 23:00.

На фестивале будет организовано три площадки: развлекательная, спортивная и кулинарная.В программе развлечения на любой вкус: семейные соревнования, велопробег, сенное шоу, кулинарное шоу ухи, дегустации, конкурс блюд, военно-спортивный семейный турнир, огненное шоу и дискотека под открытым небом. Дети наверняка с удовольствием поиграют в песочнице-гиганте и пособирают огромный конструктор Лего. Для самых активных уже заготовлены призы и подарки от партнеров фестиваля.

Для гостей праздника организован бесплатный автобус по маршруту жд вокзал–Госбанк–Киселевский–Красная Горка. Отправление от вокзала ровно в 11, 13, 14, 16, 17 и 18 часов. Обратно в город автобус идет в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:30 и 18:30. Для участия достаточно взять с собой туристические принадлежности.

Подробности мероприятия здесь.