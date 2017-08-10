Тобольский Кремль стал доступен в режиме онлайн

Пользователи глобальной сети Интернет отныне имеют возможность посетить Тобольский белокаменный Кремль, не выходя из дома. Экскурсия по главной достопримечательности Тобольска стала доступна в режиме онлайн. Для этого достаточно перейти по ссылке: http://tiamz.ru/ru/museums/24.

Любителей острых ощущений в музейном комплексе "Губернская судебная управа" Тобольского музея-заповедника (г. Тобольск, Красная площадь 1, стр 2) ожидает другой необычный проект: "Виртуальная реальность Тобольского Кремля". Это уникальная компьютерная программа, созданная в единственном экземпляре специально для Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Надев очки-виртуальной реальности, любой посетитель "Губернской судебной управы" сможет окунуться в атмосферу одного из красивейших архитектурных ансамблей Западной Сибири и совершить прогулку по его территории.

Проект "Виртуальной реальности Тобольского кремля" был представлен в Манеже в Москве, где его посетили мэр столицы Сергей Собянин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Тобольский Кремль, созданный по проекту Семена Ремезова, — единственный каменный кремль на территории Сибири. Построенный на Троицком мысу, Тобольский белокаменный Кремль представляет собой уникальный образец сибирского зодчества.

На территории Кремля сегодня располагается Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, резиденция митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, а также Тобольская духовная семинария.