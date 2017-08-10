"Дом.ru Бизнес" предоставил возможность авторизации в сети Wi-Fi по паспорту

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" добавил новую возможность идентификации пользователей Wi-Fi-сетей в кафе, отелях, торговых центрах, библиотеках и других общественных местах – по паспорту.

Идентификация по паспорту дополнила авторизацию гостевого доступа пользователей в сети Wi-Fi через номер мобильного телефона, на который направляется SMS с кодом для подтверждения введенных данных, а также авторизацию пользователей по учетным данным абонента услуг связи "Дом.ru". Идентифицировать пользователей обязывают постановления Правительства РФ №575 и №32, в соответствии с которыми доступ в интернет по технологии Wi-Fi в общественных местах предоставляется после установления личности пользователя.

Авторизация в сети Wi-Fi по паспорту особенно актуальна для отелей, организаторов международных мероприятий и применяется в ситуации, когда клиент не может пройти идентификацию по SMS на территории РФ. Например, иностранные граждане, имеющие проблемы с получением кода доступа по SMS через номера иностранных сотовых операторов (отключен роуминг или настроен запрет на получение SMS с коротких номеров).

Как это работает: администратор отеля вводит в специальную систему сведения – ФИО – подтвержденные документом, удостоверяющим личность, выдает гостю логин-пароль (ваучер), с помощью которых он проходит авторизацию в сети Wi-Fi. Каждому ваучеру можно задать индивидуальные настройки и ограничения, указать номер проживания гостя, а также дату и время, после наступления которых, ваучер становится недействительным. Пользователь может авторизоваться в сети Wi-Fi любое количество раз в течение периода действия ваучера. Система формирует логин и пароль для каждого номера отеля. Данный способ авторизации призван исполнить требования законодательства, сделав Wi-Fi доступным для гостей и существенно сократив количество негативных обращений по поводу невозможности доступа в интернет у иностранных граждан.

Стабильно высокая скорость доступа, которую обеспечивает "Дом.ru Бизнес", позволяет интернет-пользователям потреблять "тяжелый" контент, например, смотреть онлайн-видео или общаться с родными и близкими с помощью видео-звонков. Компания активно развивает обширную региональную Wi-Fi-сеть, которая насчитывает более 10 тысяч точек доступа по всей России