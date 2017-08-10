В Тюменской области судебные приставы добирались до должницы вплавь

В Уватском районе работникам службы судебных приставов пришлось потрудиться, чтобы добраться до женщины, задолжавшей по алиментам почти полмиллиона рублей.

Три года она не оплачивала долг в пользу несовершеннолетней дочери, которую воспитывает ее бывший супруг. Судебный пристав-исполнитель установил местонахождение женщины и вместе с коллегой направился к ней в деревню Верхний Роман. Населенный пункт окружен рекой, попасть туда можно только вплавь или по воздуху. Переплыв реку на моторной лодке и преодолев более десяти километров пешком, судебные приставы достигли места проживания должницы.

Проведя проверку имущественного положения неплательщицы, судебный пристав-исполнитель составил административный протокол за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей и направил его на рассмотрение в суд. Женщину признали виновной и назначили ей 60 часов обязательных работ.

Всего на исполнении в УФССП России по Тюменской области находится 1084 исполнительных производств, возбужденных в отношении женщин – должниц, а 66 нерадивых мам уже привлекли к ответственности по статье 157 УК РФ.