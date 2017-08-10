Казанские врачи оценили возможности ФЦН в Тюмени

Делегация Татарстана посетила Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени 8 августа. Гости познакомились с организацией работы учреждения и оценили его технологические возможности.

Экскурсию для делегации из шести человек провел врач-невролог центра, заведующий организационно-методическим отделом ФЦН Алексей Кудряшов. Он представил презентацию о центре, рассказал о симуляционном классе и показал уникальную гибридную операционную.

По словам председателя совета директоров Приволжского центра томотерапии Аиды Ильясовой, цель визита делегации из Татарстана в Тюмень заключалась в обсуждении возможности создания здесь подобного центра по оказанию помощи онкологическим больным. Кроме того, гостям было интересно познакомиться с технологиями, применяемыми в ФЦН.

"Возможно, некоторые из этих технологий мы могли бы применять у себя. Наш центр в Татарстане более молодой, поэтому нам интересен опыт тюменских коллег. Также мы обсудили возможность совместной работы. Многие нейрохирургические больные после операции нуждаются еще и в онкологическом лечении. Если в Тюмени появится такой центр, то в сотрудничестве с ФЦН мы сможем организовать лечение полного цикла, не отправляя пациентов за рубеж или в соседние регионы", - пояснила она.

Главный врач ФЦН профессор Альберт Суфианов отметил, что Федеральный центр нейрохирургии генерирует лучшие технологии и передовой опыт по лечению пациентов, поэтому готов рассмотреть возможности и различные предложения от коллег по сотрудничеству и взаимодействию в этом направлении. "Нейрохирурги довольно часто сталкиваются в своей практике с онкологическими заболеваниями, а примерно треть нейроонкологических заболеваний относится к степени злокачественных, поэтому мы стараемся максимально использовать все возможные методы, которые позволяют продлить качественную жизнь пациентов и добиться полного выздоровления", - добавил Альберт Суфианов.