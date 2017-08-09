Квадроцентр "Базис72" представил технику на АРМИ-2017

Четвертого и шестого августа в Тюмени на полигоне ТВВИКУ прошел международный финал армейских игр АРМИ-2017. Инженерные войска России, Белоруссии, Армении и Узбекистана состязались в двух дисциплинах: "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут".

Несмотря на сильный ветер и на густые темные тучи, приехало большое количество зрителей, парковка была забита до отказа, люди оставляли свои автомобили на обочинах и шли к месту соревнований пешком, а пробка из желающих тянулась из самого города. Победителем в обеих дисциплинах стала сборная нашей страны, с чем мы ее и поздравляем!

Квадроцентром "Базис72" была организована выставка квадроцклов CFMOTO, а именно моделей CFMOTO X5 Classic, X8 Basic и Х8 EPS. На протяжении двух дней военные и гражданские с любопытством изучали технику и с большим удовольствием с ней фотографировались. Наибольший ажиотаж был, конечно же, у детей. Увидев квадроциклы, они тянули к ним своих родителей, усаживались за руль, нажимали кнопки и позировали перед камерами смартфонов и фотоаппаратов. Также они могли прокатиться по специально подготовленной трассе.

Приобрести мототехнику CFMOTO, а также пройти тест-драйв можно в квадроцентре "Базис72" по адресу: Тюмень, 11 километр окружной дороги, строение 6 (микрорайон Плеханово). Телефон (3452) 567-333.