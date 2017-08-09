Подростки Тюмени покажут Классную драму

Гала-представление спектакля-альманаха "Классная драма. Тюмень" состоится в Тюмени 12 августа. Это совместный проект для трудных подростков от городского департамента по спорту и молодежной политике и драматического камерного театра "Солнце Сибири".

Проект представляет собой образовательную программу, направленную на развитие творческого потенциала, социальной и психологической адаптации подростков, в том числе учетных категорий. За его основу взяли формат "Class Act" – изобретение драматургов и режиссеров эдинбургского театра Travers, который успешно воплощается с 2004 года во многих городах России: Тольятти, Самара, Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Казань, Сочи. В этом году к ним присоединилась и Тюмень.

С 31 июля по 6 августа тюменские подростки занимались в драматургической мастерской. Участники проекта прошли весь путь создания театрального спектакля: от идеи и написания текста короткой пьесы до репетиций и показа на сцене центра "Космос".

Каждый этап работы курировали профессиональные драматурги, режиссеры и актеры. Это руководитель проекта - Мария Крупник, драматурги - Гульнара Сапаргалиева и Наташа Боренко, драматурги и режиссеры камерного театра "Солнце Сибири" - Елена Молдованова, Виктор Гуськов и Екатерина Винокурова, режиссеры тюменских театров - Юлия Вологжанина и Олег Вешкурцев.

В итоге получилось восемь полноценных пьес, которые вошли в финальный спектакль-альманах. Сюжеты варьируются от подростковых историй о летнем лагере до семейных драм о поиске лучшей жизни и профессиональном самоопределении, от зомби-триллера и космических приключений до мелодраматического детектива.

Спектакль пройдет в молодежном театральном центре "Космос" (Республики 165А), начало - в 19:00, вход бесплатный.