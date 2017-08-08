Самый популярный в российских СМИ кот живет в Эрмитаже

Сегодня, 8 августа, отмечается Всемирный день кошек. Специально к этому дню компания "Медиалогия" составила годовой рейтинг самых популярных в российских СМИ котиков.

Лидер рейтинга - эрмитажный кот Ахилл, который стал оракулом на Кубке Конфедераций по футболу.

На втором месте кот-моряк Сергей Иванович, участвовавший в походе российских кораблей.

Замыкает тройку лидеров Барсик из Барнаула, который "выразил" желание участвовать в президентских выборах.

Не остался незамеченным российскими журналистами и кот Джулиана Ассанжа, появившийся в окне посольства в галстуке, стал главной "новостью" первого дня допроса хозяина. Он на четвертой строчке рейтинга.

На пятом месте - кот Мир, подаренный главе японской префектуры Акита Владимиром Путиным.

Кот, живущий одновременно у двух итальянских соседок и рассоривший их до такой степени, что они решили через суд разобраться в правах на любимца, занял шестое место.

На седьмом месте кот-актер Семен пермского театра "У Моста", которого искали трое суток на московском вокзале.

Сообщение о том, что на Аляске ушел из жизни кот по кличке Стаббс, который 20 лет занимал пост почетного мэра города Талкитна, занимает восьмую строчку рейтинга.

Замыкают топ сообщений о котах информация о том, что в Калининграде водитель спас упавшего на трассу котенка, и кот-альпинист Граф из Нижнего Тагила, которой покорил Эльбрус.

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Фото из открытых интернет-источников.