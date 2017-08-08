Тюменские немцы зажгут поминальные свечи

Лидеры общественных организаций немцев юга Тюменской области на прошедшем в выходные форуме решили провести 28 августа акцию в память о депортации 1941 года.

28 августа в 1941 году Президиум Верховного Совета СССР издал Указ "О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья", фактически обвинив всех немцев страны в пособничестве нацисткой Германии. Были лишены своего имущества и депортированы из разных регионов страны около миллиона человек.

Сегодня в Тюменской области проживают более 12 000 тех, кто считают себя этническими немцами. Они принимают активное участие в областных национальных праздниках, проводят Дни немецкой культуры, вместе отмечают праздники Weihnachten (Рождество) и Ostern (Пасха).

Председатель Региональной национально-культурной автономии немцев Тюменской области Артур Христель призвал земляков уделять больше внимания вопросу самоорганизации. "Даже если в деревне проживают всего три семьи, можно избирать из них "старшего", который будет решать проблемы общины на местном уровне".

Свечи 28 августа тюменские немцы зажгут кто где сможет — дома или на работе. Проводить пафосное мероприятие совсем не обязательно, главное — помнить, подчеркивают инициаторы акции.