В День области тюменцев ждет насыщенная программа

Программу ко Дню области подготовил Тюменский музейный комплекс. Мероприятия пройдут 13 августа на набережной реки Туры, в музее "Дом Машарова" и Археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевском.

Во время костюмированной пешеходной экскурсии "Прогулки по тюменской набережной" гид расскажет об истории города на примере скульптурных групп и барельефов, установленных на набережной реки Туры. Начало – в полдень, запись по телефонам: 8 (3452) 464-161,461-159.

На семейное мероприятие "Забытая забава детства" в музее "Дом Машарова" можно будет попасть в этот же день в 12:00, 14:00 и 16:00 часов. Его участники познакомятся со старинным особняком XIX века первого тюменского промышленника Н. Д. Машарова, посмотрят диафильмы на старом фильмоскопе по мотивам русских народных и авторских сказок. Запись по телефону: 8 (3452) 461-310.

На территории Археологического музея-заповедника на оз. Андреевском в 13:00 сотрудники комплекса организуют пленэр. Мастер-класс по изобразительному искусству проведет ненецкий художник Леонид Лар. Участники пленэра напишут картины живописных берегов Андреевского озера. Запись по телефону: 8 (3452) 766-767.

В это же время (13:00) состоится и пешеходная экскурсия "Тропой предков" по окрестностям Андреевского озера. Экскурсанты научатся находить в природном ландшафте памятники археологического наследия, посетят средневековую крепость – городище "Андрюшин городок". Запись по телефону: 8(3452) 766-767, сообщает департамент культуры Тюменской области.