В Тюмени стартовал проект "Конкурсы / Гранты / Стипендии"

Новый проект "Конкурсы / Гранты / Стипендии", который реализуется на площадке Moi-portal.ru, стартовал в Тюмени. Он позволяет аккумулировать актуальную информацию о возможностях, которые могут использовать студенты и молодые специалисты, пишет "Мой портал".

Информация в разделе обновляется еженедельно: на странице проекта можно узнать, какие требования предъявляются потенциальным участникам, в какие сроки осуществляется приём заявок и где можно получить дополнительные сведения, а также перейти на сайт степендиальной программы.

В настоящее время тюменцы могут подать заявки на несколько грантов, среди которых "Территория смыслов" - смена проходит с 14 до 20 августа. Заявки на участие могут отправить молодые специалисты транспортной отрасли. Также актуальным остаётся форум "Таврида", смена пройдёт с 11 до 18 августа, приглашаются молодые режиссеры, актеры театра и кино, мультипликаторы и продюсеры.