Будущим пенсионерам помогут с реализацией бизнес-идей

Будущим тюменским пенсионерам могут помочь с реализацией бизнес-идей. Сумма господдержки для начинающих предпринимателей составляет более ста тысяч рублей, пишет "Аргументы и факты в Западной Сибири".

Государственная субсидия выдается безработным, зарегистрированным в Центре занятости населения, на организацию бизнеса. Нередко за материальной поддержкой обращаются и те, кто собираются на пенсию.

"Предпенсионный возраст – это отличное время для реализации своих идей. К сожалению, люди, вышедшие на пенсию по возрасту, не могут принимать участие в данной программе, но в моей практике были случаи, когда граждане успевали получить финансовую помощь за несколько дней до наступления пенсионного возраста", - рассказала специалист Центра занятости Тюмени и Тюменского района Садуб Бибигуль.