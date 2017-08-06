"Тепло Тюмени" отремонтирует 16 километров коммуникаций

Ресурсоснабжающие организации Тюмени продолжают готовить коммуникации к наступлению холодов. Работники "Тепло Тюмени" ведут замену ветхих сетей на 7 объектах, один из них участок от ул. Рижская, 63 до ул. Севастопольская, 37, 35, 33, 33 корп.2, здесь идет капремонт теплосетей, пишет "Комсомольская правда Тюмень".

Работы ведутся в рамках субсидируемой муниципальной программы благоустройства дворовых территорий. За время ремонта заменят 16 единиц запорной арматуры и 222 м тепловых сетей.

Пока идут работы, жильцам придется потерпеть неудобства в виде отсутствия горячей воды, вернут ее к 12 августа, а полное завершение работ на объекте намечено на 1 сентября.

По словам главного инженера компании Евгения Мурзина, подготовка теплосетевого комплекса проходит в плановом режиме. Из запланированных 430 км тепловых сетей на прочность и плотность проверены 239 км, заменена запорная арматура в количестве 496 единиц, проведены испытания на прочность и плотность ВВП на 155 ЦТП, водоподогреватели заменены на 8 ЦТП, на 42 котельных проведены профилактические мероприятия.