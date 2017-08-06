В Тюмень вернулись участницы женского мотопробега

Более 5 тыс. км от Тюмени до Москвы и обратно преодолели участницы второго женского мотопробега. В колонне ехали десять мотоциклов, один спайдер и машина сопровождения, пишет "Тюменская область сегодня".
Участницами второго по счету пробега стали тринадцать тюменских мотоциклисток. В прошлом году любительницы мототранспорта впервые совершили путешествие от Тобольска до Магнитогорска.
Мотопробег занял 17 дней. Дорога в столицу была насыщена экскурсиями и прогулками. По пути мотоциклистки посетили два байк-рок фестиваля – под Екатеринбургом и под Нижним Новгородом. В Ижевске побывали на экскурсии в мотомузее.
"Проходили по 300-400 км в сутки, а остаток дня гуляли по городу, в котором остановились. Обратный путь оказался чуть более сложным. В день проходили уже по 500-700 км. Надо было успевать наслаждаться дорогой и красотой нашей страны, – рассказывает участница мотопробега Мария Якутенко.
Своим путешествием тюменские мотоциклистки остались довольны. Успешно пройденные километры вдохновили девушек на новые подвиги.
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