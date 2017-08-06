Театр "Ангажемент" готовит новую постановку

Спектакль "Мастер и Маргарита" по роману М.А. Булгакова планирует поставить актерский состав молодежного театра "Ангажемент". Театралы уже провели первый рабочий прогон, пишет ИА "Тюменская линия".

В основе постановки режиссерская работа двух авторов. При этом, как отмечает директор молодежного театра Леонид Окунев, точных планов, как и режиссера спектакля, еще не утвердили. Рассматривают Олега Гетце, которому принадлежит работа над "Носферату", а также Константина Солдатова, поставившего "Край" и "Ромео и Джульетту".

Также ведется работа по произведениям Василия Шукшина – есть желание поставить спектакль по его рассказам.

Кроме того, "Ангажемент" получил предложение от режиссера Тюменского театра драмы Владимира Орла, который хотел бы поработать на сцене молодежного с постановкой "Не все коту масленица" по А. Островскому.