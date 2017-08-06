Для тюменских выпускников устроят профориентационный фестиваль

Профориентационный фестиваль, на котором выпускники школ и вузов смогут познакомиться с потенциальными работодателями, пройдет в Тюмени осенью, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".

На мероприятии будут представители как небольших тюменских фирм, так и всемирно известных компаний. Для школьников мероприятие полезно тем, что они смогут определиться с выбором будущей профессии и местом прохождения практики.

Абитуриенты, заключившие договоры на фестивале, смогут поступить в вуз на выбранную специальность по целевому набору. По окончании учебы им автоматически предоставляется место работы в выбранной фирме. Среди студентов также будет проводиться отбор. На фестивале будет из чего выбрать и "технарям", и "гуманитариям".

"Для нас важно создать площадку, на которой работодатели смогут напрямую контактировать с молодежью Планируем проводить его в октябре, как раз после волны ЕГЭ. С местом пока окончательно не утвердились, но в приоритете технопарк: мероприятие обещает быть масштабным, поэтому и места потребуется много", - рассказал Андранник Севоян, один из организаторов профориентационного фестиваля.