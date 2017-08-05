Политехническая школа ТюмГУ представила рейтинг своих студентов

Итоги первого года обучения по программе "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" в политехнической школе Тюменского госуниверситета подвели в формате рейтинга студентов.

Учитывались не только оценки занятий и экзаменационных сессий по каждому из трех триместров, но и участие в научных конференциях, научные публикации, грантовые достижения. Безоговорочными лидерами рейтинга стали Отабек Арзыкулов, Лусинэ Арутюнян, Елизавета Симонова и Илья Воробьев, пишет "Вслух.рy".

Как сообщила заведующая учебным департаментом школы Светлана Соколкова, в настоящее время студенты проходят производственную практику в крупных компаниях и научных заведениях нефтегазового комплекса. В их числе Тюменский институт нефти и газа, "СургутНИПИнефть", различные структуры "Роснефти", "Лукойла", "Новатэка".

Больше всего предоставили рабочих мест для производственно-научной практики подразделения "Газпромнефти", здесь трудятся 15 студентов школы, в том числе пять иностранцев. Основной костяк преподавателей, наряду со штатными специалистами ТюмГУ, составили представители этой же компании.