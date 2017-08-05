В Тюмени детей оперируют малоинвазивным методом

Четыре лапароскопических операции на почке выполнили в этом году тюменские врачи хирургического отделения №1 детского стационара ОКБ №2. Работа мочевыделительной системы нормализовалась у всех прооперированных детей.

Такая операция необходима при лечении гидронефроза. Заболевание обусловлено нарушением оттока мочи из почки. В результате чашечно-лоханочная система органа расширяется, сама почка увеличивается в размерах, и при отсутствии лечения гибнет.

Зачастую причиной патологии является врожденная аномалия строения почки, когда помочь может только операция. Ранее пиелопластика детям выполнялась открыто. Сейчас хирурги устраняют причину гидронефроза лапароскопическим доступом — через несколько небольших проколов передней брюшной стенки. Благодаря применению щадящей методики маленькие пациенты после операции восстанавливаются в разы быстрее.

"При лечении детей это особенно важно: в силу физиологических особенностей им сложно подолгу находиться на постельном режиме. Небольшой прокол - это ещё и отсутствие шрамов. Когда ребенок вырастет, то практически не будет видно, что когда-то он перенёс тяжелое хирургическое вмешательство", - рассказал в интервью "Аргумантам и Фактам – Тюмень" хирург, врач уролог-андролог Павел Горохов.