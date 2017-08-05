Тюменская ОКБ№1 внедряет уникальные технологии

Врачи тюменской областной клинической больницы №1 внедряют технологии, уникальные не только для Тюмени, но и для России. К таким, например, относится применяемая здесь эндовакулярная хирургия - малотравматичный, внутрисосудистый метод вмешательства через кожный прокол под контролем лучевой визуализации, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Это обширная и динамично развивающаяся отрасль. Везде, где у человека проходят сосуды, мы можем провести как диагностические, так и лечебные процедуры", – рассказал Дмитрий Крашенинин, заведующий отделением ОКБ №1, главный внештатный специалист департамента здравоохранения региона по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению.

Эндоваскулярная методика дает возможность проводить хирургические манипуляции без общего наркоза, разрезов и швов, со значительно меньшей травмой и минимальным риском, что существенно сокращает реабилитационный период. К тому же, она позволяет оказать помощь группе наиболее сложных пациентов, у которых есть серьезные сопутствующие заболевания, не дающие возможность лечить их традиционными методами.

В ОКБ №1 сегодня делают практически весь спектр эндоваскулярных операций: от лечения врождённых пороков сердца и сосудов у детей и взрослых, различной сердечно-сосудистой патологии и заканчивая гинекологическими и урологическими заболеваниями.

Ежегодно в отделении выполняется более 6000 процедур более чем 4000 пациентам, без ограничений по возрасту. Работа идет как в плановом, так и в экстренном режиме 24 часа в сутки.