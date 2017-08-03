Тюменской молодежи дадут денег на реализацию социальных проектов

Заявки на вторую волну грантового конкурса социальных проектов "Моя идея" принимаются до 15 августа.

Конкурс пройдет в несколько этапов: 26 и 27 августа состоится образовательная программа с участием федеральных экспертов, а с 28 августа по 3 сентября участники смогут встретиться с экспертами "Моей идеи" и получить индивидуальную консультацию. Заключительным этапом станет очная защита проектов.

Для участия необходимо зарегистрировать проект, заявки принимаются по четырем номинациям: городские, экологические и студенческие проекты, а также проекты, направленные на развитие креативных индустрий в Тюмени.

27 августа в рамках образовательной программы пройдет Медиашкола. Приглашенным гостем станет Денис Зацепин — эксперт федерального уровня, член дирекции молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга", руководитель смены молодых журналистов "Медиа Волна" и основатель холдинга "Поток Медиа". Он расскажет, как развить SMM-компетенции и навыки подачи информации в соцсетях, расширить знания по созданию уникального контента, получить информацию по современным трендам, расширить навыки по созданию нестандартного информационного продвижения. Принять участие в Медиашколе могут все желающие, регистрация здесь.

В 2017 грантовый фонд "Моей идеи" увеличен до 3,5 млн рублей. Специальным призом станет дополнительный грант в 30 000 рублей от Запсибкомбанка — генерального партнера конкурса. С инструкцией участия в конкурсе можно ознакомиться в группе конкурса в соцсети "Вконтакте", сообщает пресс-служба регионального проекта "Моя территория".