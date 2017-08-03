Связисты рассказали, как экономят тюменские предприниматели

МегаФон

Тюменские бизнесмены стали в два раза реже передвигаться по городу в рабочее время, предпочитая личным встречам онлайн-общение.

Теперь за 12 месяцев каждый предприниматель экономит километраж, сравнимый с расстоянием от Тюмени до Заводоуковска и обратно.

К таким выводам пришли специалисты "МегаФона", проанализировав рост популярности услуг "Личный кабинет" и "Дистанционное обслуживание" среди корпоративных клиентов компании. За основу взяли передвижения среднестатистического абонента, тратившего до 20 км в месяц на поездки в салоны связи.

"Получить отчетные документы, подключить дополнительные услуги или просто поменять тарифы сотрудникам можно, не покидая рабочего места. Это удобно и эффективно: в 2017 году спрос на обслуживание в онлайн-режиме уже вырос на 60 процентов. Наши клиенты отмечают значительную экономию не только временных, но и финансовых ресурсов: время, которое раньше необходимо было на поход в салон, теперь направляется на развитие бизнеса", – рассказала руководитель по развитию бизнеса на корпоративном рынке "МегаФона" в Тюмени Анастасия Васильева.

Оперативно решать вопросы по организации связи, отслеживать расходы в онлайн-режиме и самостоятельно настраивать дополнительные услуги бизнес-сообществу Тюмени предлагают в "Личном кабинете", каждый второй бизнес-клиент МегаФона этой услугой уже воспользовался.

А при подключении бесплатного "Дистанционного обслуживания" клиент может не только получать отчетные документы и детализации вызовов в электронном виде, но и вносить изменения в договор, объединять или разделять лицевые счета, оперативно общаться со специалистом оператора.

Для подключения услуг дистанционного обслуживания необходимо отправить электронное письмо c заявлением на адрес corporate.ural@megafon.ru.