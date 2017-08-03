В Комсомольском сквере пройдет детский турслет

Детско-юношеский центр "Вероника" совместно с департаментом по спорту и молодежной политике администрации Тюмени приглашают отдыхающих в лагерях дневного пребывания детей 8-12 лет принять участие в туристских соревнованиях "Пора в дорогу!"

Ребятам предстоит пройти раллийные гонки "Путь отважных", параллельную переправу, болотные кочки, "бабочку", "маятник", полосу препятствий, а также правильно собрать рюкзак и метнуть его через ров. Помимо этого, юные туристы проверят свои знания в краеведении и ответят на вопросы викторины "Что я знаю о природе Тюменской области?"

Соревнования среди туристят пройдут в пятый раз и вновь соберут самых "подкованных" походников. Слет юных туристов состоится 15 августа в сквере Комсомольский. Начало состязаний в 10:30. Заявки на участие принимаются до 10 августа по телефонам 31-74-98, 31-87-49.