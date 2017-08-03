Ялуторовские дошколята познакомились с природой

Сотрудники ялуторовского музея "Дом природы" провели выездные экологические мероприятия для воспитанников детского сада №5. В стенах родного учреждения ребята смогли погрузиться в атмосферу настоящего леса, сообщили в пресс-службе Ялуторовского музейного комплекса.

Дети с интересом послушали рассказ о лесных жилищах, узнали, почему лису называют Патрикеевной, а зайца Косым. В игровой форме ознакомились с правилами поведения в лесу, дружно отгадывали загадки и увидели, как распускаются цветы. Ну и, конечно же, поняли, что лес - это не только красота и источник ценных ресурсов для человека, но и огромный дом для зверей и птиц, который важно беречь.

Кроме того, сотрудники музея представили ребятам уникальную экспозицию под открытым небом "Экологический двор", аналогов которой в Тюменской области нет. В сопровождении Хозяйки леса ребята прошли по тропинкам "Экологического двора", преодолели препятствия, отгадали загадки и головоломки, узнали подробности о разных деревьях и поиграли в "Ручеек".