Слава Зайцев оценил тюменский "Модный угол"

"Тюмень. После невероятного шоу в честь дня города! Я в восторге! Спасибо всем!!!" - такими словами сопроводил фото из Тюмени в Instagram народный художник России Вячеслав Зайцев. На показ "Модный угол" известный модельер был приглашен в качестве почетного гостя.

Большое уличное шоу с показом моделей одежды прошло 29 июля на площади у Тюменской филармонии в рамках празднования очередного дня рождения города. Активное участие в подготовке и проведении праздника принял Театр моды "Либерти", отметив таким образом свое 25-летие.

Зрителям могли увидеть ретроспективные и новые коллекции Макса Некрасова (ателье Baron Jacket), Елены Трошевой, Екатерины Матвеевой (ателье "ФасонЧик"), Анжелики Белозеровой (ателье "Шей де Пари"), Марины Земляковой (Dress-code), Натальи Шестаковой, Анжелы Барановой и Алены Мельниковой (ателье "NG Дизайн"), Алены Сергиенко, Татьяны Зыковой, Ольги Сивириной, Лары Миловановой и др.

На подиум вышли воспитанники театра моды разных возрастов и поколений – те, для кого он стал частичкой жизни или отправной точкой в карьере модели. Некоторые выпускники-модели выходили на мировые подиумы, а имена многих тюменских дизайнеров стали известны далеко за пределами Тюмени.