Частичное лунное затмение смогут увидеть жители Тюмени

Частичное лунное затмение увидят тюменцы 7 августа. Луна пройдет через северную часть тени Земли. Наблюдать явление будут жители почти всей территории страны, кроме самых северных и восточных районов, пишет ИА "Тюменская линия".

В этот вечер Луна взойдет на юго-востоке в 22:10. Затмение начнется через 12 минут, а к 23:20 вступит в максимальную фазу. Окончание затмения в 0:18. Длительность явления составит около двух часов. Наблюдать его можно невооруженным глазом, однако больший интерес представляют наблюдения в телескоп или мощный бинокль. В этом случае будет отчетливо видно, как тень от планеты все больше и больше "съедает" лунный край.

Напомним, это последнее лунное затмение в 2017 году. 21 августа ожидается полное солнечное затмение, но тюменцы его не увидят - явление пройдет не в наших широтах.